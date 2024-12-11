يدرس سوق أبوظبي للأوراق المالية، إطلاق عقود الخيارات ضمن خططه لتعميق سوق المشتقات من خلال طرح منتجات جديدة، حسب عبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، لزاوية عربي الأربعاء.



"نحتاج أن نعمق سوق المشتقات الحالية.. ندرس عملية إدخال Options (عقود الخيارات)،" حسب النعيمي، على هامش مؤتمر جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط "ميرا" في أبوظبي والممتد للخميس.



يوفر سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية حاليا، العقود المستقبلية للأسهم المفردة، والعقود الآجلة للمؤشر.

تمنح عقود الخيارات للمستثمر الحق بدون التزام لشراء أو بيع سهم ما بسعر محدد خلال فترة زمنية محددة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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