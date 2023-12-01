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أعلن رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال كلمته في حفل افتتاح كوب 28 يوم الجمعة، تأسيس صندوق بـ 30 مليار دولار من أجل حلول المناخ عالميا.

وانطلقت في وقت سابق الجمعة في مدينة إكسبو دبي بالإمارات فعاليات اليوم الثاني من قمة المناخ "كوب 28"'، حيث من المتوقع أن يلقي عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات كلمات.

ويهدف الصندوق، الذي يحمل اسم "ALTÉRRA"، إلى سد فجوة التمويل المناخي، وإلى تعبئة 250 مليار دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030، وفق بن زايد.

وبحسب بيان صحفي من "كوب 28"، فمن المخطط أن يصبح الصندوق أكبر أداة استثمارية خاصة في العالم للعمل في مجال تغير المناخ.

وقال بن زايد، في كلمته الجمعة، إن الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

وهنأ أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، في كلمة الجمعة، الإمارات على البداية الإيجابية لقمة المناخ بالإعلان عن تخصيصات مالية بملايين الدولارات.

وسيكون من بين زعماء الدول الذين سيلقون كلمات، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبدالله الثاني.

واختتم اليوم الأول من القمة بإعلان سلطان الجابر رئيس كوب 28 عن جمع نحو 420 مليون دولار لصندوق للكوارث وهو معني بالخسائر والأضرار.

ويستمر كوب 28 حتى يوم 12 ديسمبر.

وتكتسب قمة "كوب 28" أهمية خاصة حيث من المتوقع التركيز على الانتقال من المفاوضات إلى إيجاد حلول عملية للحد من تداعيات تغير المناخ، خاصة في ما يتعلق بالتمويل.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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