رفض سلطان الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 يوم الأربعاء "ادعاءات" وردت في تقرير إعلامي بأن الإمارات تخطط لاستخدام قمة المناخ التي تستضيفها لإبرام صفقات لها علاقة بالنفط والغاز.

ونشرت شبكة بي بي سي البريطانية في 27 نوفمبر تقرير استندت فيه إلى وثائق مسربة عن الخطط التي تشمل مناقشة صفقات مع 15 دولة.

وتضمنت الوثائق "نقاط حوار" أحدها عن الصين وبأن أدنوك "مستعدة لإجراء تقييم مشترك (مع الصين) للفرص الدولية للغاز الطبيعي المسال" في موزمبيق وكندا وأستراليا، بحسب بي بي سي.

وقال الجابر، متحدثا باللغة الإنجليزية، في مؤتمر صحفي يسبق انطلاق قمة المناخ بيوم "مع العلم بأنه يفصلنا يوم واحد (عن بدء القمة)، لم أخطط للإجابة عن أسئلة كهذه، ولكن سأجيب ورجاء اسمعوني جيدا...هذه الادعاءات زائفة وغير صحيحة وغير دقيقة، وهي محاولة لتقويض عمل رئاسة كوب 28".

وتابع في رده على سؤال صحفي عن تقرير بي بي سي متسائلا "هل تعتقدين أن الإمارات أو أنا بحاجة إلى الكوب أو إلى رئاسة الكوب لإقامة صفقات أو علاقات تجارية؟".

وبحسب وسائل إعلام، سبق لعدد من نشطاء المناخ الذين يدعون إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري، أن انتقدوا تعيين الجابر كرئيس لمؤتمر الأطراف لأنه يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإماراتية أدنوك، والإمارات هي عضو في منظمة أوبك المصدرة للبترول.

لكن الجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة "مصدر" الإماراتية التي لديها عدة مشاريع في الطاقة المتجددة وهو وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي.

وتستضيف دبي القمة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، سيناقش خلالها قادة ومسؤولين من دول العالم أفضل طريقة لمكافحة الاحتباس الحراري.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارإقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا