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قالت رئاسة كوب 28، يوم الأربعاء، إن قمة المناخ نجحت في حشد أكثر من 83 مليار دولار للعمل المناخي في الأيام الخمسة الأولى لها.

وتتواصل الأربعاء فعاليات كوب 28 الذي تستضيفه مدينة إكسبو دبي، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

ما هي التعهدات؟

تضمنت تلك التعهدات 726 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، المعني بتقديم الدعم للدول النامية للتكيف مع تغير المناخ.

وشملت التعهدات أيضا 3.5 مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر، الذي أُنشئ عام 2010 في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ككيان تنفيذي لآليات التمويل بهدف توفير المساعدة للدول النامية في مشروعات التكيف لمواجهة تغير المناخ.

كما تم التعهد أيضا خلال كوب 28 بمبلغ 5 مليار دولار للطاقة المتجددة، و3.1 مليار دولار للغذاء، و2.7 مليار دولار للصحة، و2.6 مليار دولار للطبيعة.

وللتمويل المناخي، تعهدت الإمارات بـ 30 مليار دولار، إضافة إلى تعهدات بـ 32 مليار دولار من بنوك تنمية متعددة الأطراف، فضلا عن 200 مليون دولار من الإمارات في صورة حقوق سحب خاصة لبرنامج لصندوق النقد الدولي.

إلى جانب هذا، فقد تم التعهد بـ 467 مليون دولار للعمل المناخي المحلي.

وشهد كوب 28 أيضا خلال أيامه الخمسة الأولى أيضا تعهدات بقيمة 1.2 مليار دولار لخفض انبعاثات غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري.

كما تم التعهد بـ 568 مليون دولار للتكنولوجيا، وبـ 150 مليون دولار لمعالجة مشكلات المياه، و133.6 مليون دولار لصندوق للتكيف، و129.3 مليون دولار لصندوق للدول الأقل نموا.

كما تم التعهد بـ 31 مليون دولار لصندوق خاص لتغير المناخ، و30 مليون دولار لأجل الطهي النظيف (الذي يعتمد على وقود نظيف وأقل تلويثا للبيئة)، و25.5 مليون دولار لتخفيض الانبعاثات الناتجة عن التبريد.

إضافة إلى هذا، تم التعهد بـ 1.2 مليار دولار للتعافي والسلام، وبـ 2.8 مليون دولار لتحقيق المساواة بين الجنسين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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