يستعد الاتحاد الأوروبي للإعلان عن عقوبات جديدة ضد موسكو بعد ظهور تقارير عن فظائع في أعقاب انسحاب روسيا عسكريا من محيط العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن مزيد من العقوبات في طريقها إلى روسيا على خلفية أفعالها في مدينة بوتشا الواقعة بشمال غرب كييف.

وكشفت تقارير بعد انسحاب القوات العسكرية الروسية من بوتشا أن الشوارع تُركت مليئة بجثث المدنيين، كما عُثر على أشخاص مقيدي الأيدي خلف ظهورهم ومقطوعي الرأس، فيما قالت هيومن رايتس ووتش، في تقرير الأحد، إنه تم توثيق حالات اغتصاب وإعدام في الأجزاء التي تحتلها روسيا من أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مطلع قوله إن سفراء الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يناقشوا الجولة الجديدة من العقوبات يوم الأربعاء.

(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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