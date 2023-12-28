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تحليلات صحفية وزوايا خاصة
تحليلات صحفية وزوايا خاصة
المغرب
المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
الإمارات
أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
تغير المناخ
إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
دبي
مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مصر
فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
العراق
العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
تغير المناخ
زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟
باكستان
فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة
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