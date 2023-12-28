مواقع التواصل الاجتماعي
الصفحة الرئيسية>تغطيات زاوية >تحليلات صحفية وزوايا خاصة

تحليلات صحفية وزوايا خاصة

المغرب

المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية

المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
المغرب يوقع تمويل بـ 100 مليون يورو للتكيف مع التغيرات المناخية
الإمارات

أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار

أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
أدنوك تستحوذ على حصة شركة أو سي أي في فيرتيغلوب مقابل 3.6 مليار دولار
تغير المناخ

إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص

إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
إنفوجرافك: قفزة كبيرة منتظرة في تمويلات المناخ عالميا بقيادة القطاع الخاص
دبي

مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟

مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مقال رأي- ماذا حدث خلال قمة المناخ في الإمارات؟
مصر

فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026

فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
فيديو- المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مشاريع الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026
العراق

العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28

العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
العراق يتحفظ على أحد بنود البيان الختامي لقمة كوب 28
تغير المناخ

زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟

زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟
زاوية بودكاست: كوب 28 .. آخر الأرقام وهل انتصر أم انهزم الوقود الأحفوري؟
باكستان

فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة

فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة
فيديو- الرئيس التنفيذي لبورصة باكستان: أسواق الكربون واعدة وأرى مستقبل لها في المنطقة
تغير المناخ

مُحدث - إقرار البيان الختامي ل "كوب 28" ورئيس القمة يعتبره "تاريخي"

مُحدث - إقرار البيان الختامي ل \"كوب 28\" ورئيس القمة يعتبره \"تاريخي\"
مُحدث - إقرار البيان الختامي ل \"كوب 28\" ورئيس القمة يعتبره \"تاريخي\"
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة
الأكثر شعبية
1.

مُحدث- اليوم 88 من الحرب: مقتل قيادي بحماس في هجوم إسرائيلي على لبنان، وميقاتي يعتبره "توريط"

2.

اندلاع النيران في طائرة بمطار هانيدا في طوكيو

3.

مُحدث- مصر: الحساب الجاري يتحول لعجز والدين الخارجي يرتفع في الربع الثالث من 2023

4.

معدل التضخم السنوي في باكستان يرتفع إلى 29.7% في ديسمبر

5.

زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر

الأحدث في الأخبار
1

تأسيس شركة "باركن" الإماراتية.. ماذا نعرف عنها؟

2

العراق: إيرادات النفط ترتفع في ديسمبر على أساس سنوي إلى 8.3 مليار دولار

3

مُحدث- استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر ديسمبر

4

الأردن: تحويلات العاملين بالخارج ترتفع لـ 3.2 مليار دولار في 11 شهر

5

مناقشات استحواذ متبادلة بين أرامكو ورونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية تتضمن 50% من شركة مصفاة الجبيل "ساسرف"