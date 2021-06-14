هل يدخل الاقتصاد العالمي في موجة تضخم جديدة بعد نجاح حملات التطعيم ضد كورونا في الاقتصادات المتقدمة؟ أم أن زيادة الأسعار الحالية هي مجرد رد فعل لإرتفاع الطلب بعد عودة الحياة إلى طبيعتها؟ وما أثر ذلك على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ نقاش بين محمد طربيه، رئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان وعمرو حسين الألفي، رئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر.

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