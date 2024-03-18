أعلنت برجيل القابضة التي يقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي عن إستراتيجيتها الجديدة طويلة المدى المتعلقة بالممارسة البيئية والاجتماعية والحوكمة

تغطي الاستراتيجية الركائز الأربع الأساسية وهي البيئة الصحية والمجتمع الصحي والحوكمة الصحية

أبو ظبي : أعلنت برجيل القابضة عن استراتيجيتها الجديدة طويلة المدى المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في خطوة جريئة نحو دعم المستدامة، والتي تحدد أهدافًا طموحة عبر أربع ركائز رئيسية، وفي قلب هذه الاستراتيجية التعهد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040، مما يشير إلى التحول نحو مستقبل أكثر اخضرارًا وإنصافًا.

وتعكس استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة التزام برجيل القابضة بالمسؤولية المجتمعية والبيئية، مع التركيز على تقديم أفضل رعاية للمرضى وتعزيز بيئة عمل مستدامة وصحية للموظفين.

وقال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، "من الواضح أن طبيعة عملنا تدور حول الحفاظ على مجتمعنا من خلال توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع، ونحن نسعى للتوافق بشكل كامل مع أفضل المعايير الدولية في مجال الإشراف والحوكمة البيئية، وكانت إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تعزيز وإضفاء الطابع الرسمي على حوكمة الشركات الموجهة نحو السوق العامة، وفي فترة الاكتتاب العام، عملنا على تشكيل مجلس يضم خبراء مرموقين حيث شكّل الأعضاء المستقلون 70% منهم، وفي عام 2023 قمنا بتأسيس لجنة لتطوير الأعمال والاستدامة وضمان دمجها في أعمالنا بأكملها."

بيئة صحية: حياد الكربون وما حوله

يأتي تعهد برجيل القابضة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2040 في طليعة استراتيجيتها الجديدة الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ولتحقيق هذه الرؤية، وضعت المنظمة أهدافًا متوسطة المدى لتقليل انبعاثات النطاقين 1 و2 من الغازات الدفيئة بحلول عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، بحلول عام 2025، ستعمل المنظمة على تطوير استراتيجيتها لحساب انبعاثات الكربون في النطاق 3، وبعيدًا عن الحياد الكربوني، تلتزم برجيل القابضة بالقضاء على النفايات، والتخلص منها في مكبات النفايات بحلول عام 2040، كما تهدف أيضًا إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% بحلول عام 2030، مع التركيز على إعادة استخدام 5% من إجمالي المياه المستهلكة سنويًا.

مجتمع صحي: جودة الحياة ودمج الموظفين

تلتزم برجيل القابضة بالتأثير بشكل إيجابي على حياة أكثر من 7 ملايين شخص سنويًا بحلول عام 2026 من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة، وتشجيع الموظفين ودمجهم، حيث تهدف إلى مشاركة 30% من موظفي الشركة في نشاط تطوعي مجتمعي واحد على الأقل سنويًا بدءًا من 2025.

وإدراكًا لأهمية رعاية المرضى، تخطط برجيل القابضة لتنفيذ برامج تثقيفية لـ 70% من المرضى الموجودين الذين يعانون من أمراض مزمنة بحلول عام 2026، وسيتم إجراء استبيانات منتظمة لرضا المرضى لضمان حصولنا على تقييم يبلغ 85% أو أعلى، كما تهدف المنظمة إلى ضمان إكمال 100% من موظفي الرعاية الصحية للتدريب على سلامة المرضى سنويًا بحلول عام 2026، مع إعطاء الأولوية لرفاهية المرضى والموظفين.

الحوكمة الصحية: دعم النزاهة والمساءلة

تركز برجيل القابضة بشدة على الحوكمة، بهدف الحفاظ على نسبة عالية (> 50%) من المديرين المستقلين في مجلس إدارتها، وستكون برامج تدريب الموظفين حول خصوصية البيانات وأمنها جزءًا لا يتجزأ من تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية داخل المنظمة تماشياً مع التزامها بالتميز، وتهدف برجيل القابضة إلى حصول جميع المستشفيات في أبو ظبي على اعتماد معيار أبو ظبي للمعلومات الصحية والأمن السيبراني (ADHICS) والحصول على شهادة ISO 27001 لجميع المستشفيات المتبقية بحلول عام 2027، مما يضمن أعلى معايير الجودة والأمن.

النظام الصحي: تمكين الموظفين وضمان التميز

بهدف زيادة تمثيل المرأة في الأدوار القيادية إلى 30% أو أكثر بحلول عام 2030، تهدف الشركة إلى تعزيز بيئة عمل متنوعة وشاملة، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم برجيل القابضة بالحفاظ على نسبة متوازنة بين الجنسين (50:50) بحلول عام 2030 وتوفير التدريب على الصحة والسلامة لجميع الموظفين بحلول عام 2025.

وتسعى برجيل القابضة لتحقيق التميز، بحصول جميع المستشفيات على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة بشكل دائم، مما يضمن أعلى معايير رعاية المرضى وسلامتهم، وسيكون رضا الموظفين أولوية، مع تحقيق هدف رضا الموظفين بنسبة 95% بحلول عام 2026 وانخفاض معدل الدوران الوظيفي بنسبة 15% خلال نفس الإطار الزمني.

علاوة على ذلك، تلتزم برجيل القابضة بممارسات التوريد الأخلاقية، وتهدف إلى امتثال الموردين بنسبة 100%، لممارسات العمل الأخلاقية من خلال عمليات التدقيق المنتظمة بحلول عام 2026، مما يعزز التزامها بالممارسات التجارية المسؤولة في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، "إن أدائنا البيئي والاجتماعي والحوكمة يعد جزءًا لا يتجزأ تمامًا من مهمتنا المتمثلة في توفير أعلى مستويات الجودة من الرعاية الصحية للمجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن الناحية البيئية، نهدف إلى الحياد الكربوني، والاستدامة وإعادة استخدام المياه؛ ومن الناحية الاجتماعية، تهتم شبكتنا للرعاية الصحية بجميع فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، وتقديم المساعدات الإنسانية الطبية، وتحسين الوقاية من الأمراض وعلاجها، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأضاف "لدينا ثقافة عمل أخلاقية، وسياسات صارمة لحماية بيانات المرضى، وبرامج واسعة النطاق لسلامة ورفاهية القوى العاملة، ونجحنا في تطوير ثقافة عمل متنوعة وشاملة".

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