دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة دلسكو، الشركة الإقليمية الرائدة في مجالات الحلول البيئية حلول التعهيد وحلول استقطاب المواهب و حلول التوظيف في مجال الطاقة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن إطلاق حملة جديدة بعنوان "عجلات التغيير" لتسليط الضوء على أهمية إدارة النفايات بطريقة مسؤولة احتفاءً باليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يصادف يوم الإثنين 18 مارس. وتعكس هذه الحملة التزام المجموعة الراسخ بتوجيهات الحكومة الإماراتية حول الاستدامة، بما في ذلك المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 وسياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات.

واستهدفت الحملة عملاء مجموعة دلسكو من الشركات والأفراد واستمرت على مدار أسبوع كامل بمشاركة حافلة دلسكو لإعادة التدوير، التي أصبحت مشهداً مألوفاً في أنحاء دولة الإمارات، وتعاونت مع المنظمات والمدارس والكليات على جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير.

وشجعت دلسكو المشاركين على جمع أكبر قدر من النفايات القابلة لإعادة التدوير خلال الحملة وبعد انتهائها، في إطار التزام المجموعة بتعزيز الوعي حول أهمية فرز النفايات من المصدر في حماية البيئة.

ونجحت الحملة في جمع أكثر من نصف طن (500كغ) من النفايات القابلة لإعادة التدوير من خلال حافلة دلسكو لإعادة التدوير وعبر محطاتها الخمس (يرجى الاطلاع على الجدول أدناه).

وانطلقت حملة إعادة التدوير بين 12 و18 مارس، وتضمنت ألعاباً تفاعلية وتعليمية وشهدت مشاركة شخصية "بيردي"، الذي يجسد شخصية المساعد البيئي في دلسكو..

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جون غرينجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في دلسكو للحلول البيئية: "في ضوء تمديد مبادرة عام الاستدامة في دولة الإمارات لتشمل عام 2024، تحظى جهود حماية البيئة باهتمام غير مسبوق، ويكتسب كل من الشركات والمستهلكين مزيداً من الوعي البيئي. ورغم التقدم الكبير في ممارسات إعادة التدوير وإدارة النفايات، ما يزال الطريق أمامنا طويلاً. وتندرج الاستدامة والابتكار في صميم كل ما نقوم به، بما يشمل المبادرات الهادفة، مثل "عجلات التغيير" التي تأتي احتفالاً باليوم العالمي لإعادة التدوير، ونتطلع إلى إلهام المزيد من الشركات والمستهلكين للقيام بدورهم أيضاً". كما سيحظى الحضور بفرصة المشاركة في ورشة عمل تنظمها مدينة إكسبو دبي في اليوم العالمي لإعادة التدوير والتي ستجرى في قبة الوصل من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً. وسيقوم فريق مجموعة دلسكو بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي بتعريف المشاركين بأهمية فرز النفايات من المصدر، وتوزيع الهدايا المستوحاة من موضوع الحملة. بالإضافة إلى استعراض بعض المنتجات من علامة "نيو أولد أند ريلوفد"، والتي يمكن شراؤها من الموقع الإلكتروني: https://thenewoldandreloved.com/.

وتُعد "نيو أولد أند ريلوفد" مبادرة لإعادة التدوير تتضمن تحويل الأشياء كبيرة الحجم، مثل البراميل المعدنية والخشبية، إلى أغراض قيمة بدل التخلص منها، مثل قطع الأثاث الأنيقة والأدوات المنزلية الأخرى.

وتتمتع دلسكو بسجل حافل وطويل في ريادة الحلول البيئية لجمع النفايات ومعالجتها وإعادة تدويرها، كما تتصدر جهود تثقيف الشركات والأفراد حول الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه ممارساتهم في مكافحة التغير المناخي.

تجدر الإشارة إلى أن دلسكو تطورت منذ تأسيسها في عام 1996 كشركة لنقل النفايات لتصبح شركة رائدة في مجال توفير الحلول البيئية، والتي تحظى بثقة الهيئات الحكومية ومئات الشركات من مختلف الأحجام. وتتصدر الشركة اليوم الجهود لابتكار سبل جديدة لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة، بما في ذلك مواصلة الاستثمار في المرافق المخصصة لفرز النفايات وفصلها ومعالجتها عوضاً عن التخلص منها.

وتواصل دلسكو اليوم، بصفتها الشريك الرسمي لإدارة النفايات لإكسبو 2020 دبي، خدمة مدينة إكسبو دبي. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في مؤتمر كوب 28 العام الماضي من خلال تقديم حلول بارزة لإدارة النفايات وتسليط الضوء على أبرز القضايا ورفع الوعي حول أهمية تحويل النفايات.

وكان جدول أعمال حملة عجلات التغيير قد تم على الشكل التالي: يوم الثلاثاء 12 مارس من 12 ظهراً حتى 1 ظهراً في فندق رافلز دبي، والأربعاء 13 مارس من 3 عصراً حتى 4 مساءً في فندق دبليو دبي – النخلة، والخميس 14 مارس من 9 صباحاً حتى 10 صباحاً في مدرسة كامبريدج الدولية، ومن 12 ظهراً حتى 1 ظهراً ضمن برنامج الغذاء العالمي – جبل علي، وفي يوم الجمعة 15 مارس من 9 صباحاً حتى 10 صباحاً في أكاديمية نيست للتعليم الإداري – مدينة دبي الرياضية.

حول دلسكو للحلول البيئية:

دلسكو للحلول البيئية، جزء من مجموعة دلسكو، هي مزود لخدمات إدارة النفايات وإعادة التدوير وفق أفضل الممارسات الدولية، حيث تساعد الشركات والصناعات والمجتمعات السكنية على تحقيق "أهدافها الخضراء"، مع المساهمة بقوة في دعم أهداف الاستدامة الحكومية.

وتأسست شركة دلسكو للحلول البيئية في عام 1996 كشركة لنقل النفايات، وأصبحت اليوم شركة رائدة تحظى بمكانة مرموقة في مجال توفير الحلول البيئية التي تخدم المشاريع السكنية والموانئ وصناعة النفط والغاز وقطاع البناء وغيرها.

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