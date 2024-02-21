أعلن البنك الأهلي السعودي انتهاء إصدار صكوك مقومة بالدولار بقيمة 850 مليون دولار، لمدة 5 سنوات بعائد سنوي 5.129% وفق بيان لبورصة السعودية تداول الأربعاء.

وتتوسع الشركات في الدول الخليجية مؤخرا في إصدار الصكوك الإسلامية لجمع التمويلات اللازمة للتوسعات الاستثمارية كأحد أدوات التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا لمواجهة التضخم.

والبنك الأهلي السعودي أحد أكبر البنوك السعودية، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي- أكثر من 37.2% من رأسماله، وفق ملف الشركة على بورصة تداول.

وقال البنك، في بيان سابق إن الغرض من طرح الصكوك، تمويل أغراض البنك التجارية العامة وتلبية أهدافه المالية والاستراتيجية.

وسيتم تسوية إصدار الصكوك يوم 27 فبراير الجاري، ويجوز استردادها مبكرا قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك، وفق بيان الأربعاء.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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