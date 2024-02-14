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سجلت ميزانية السعودية عجز خلال العام 2023 بنحو 80.95 مليار ريال (نحو 21.6 مليار دولار)، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية يوم الأربعاء.

وبلغ إجمالي إيرادات المملكة خلال العام الماضي 1.21 تريليون ريال، فيما سجلت نفقات بقيمة 1.29 تريليون ريال.

وسجلت الإيرادات النفطية للمملكة -وهي من كبار مصدري النفط في العالم- 754.56 مليار ريال في 2023، بانخفاض بنسبة 12% على أساس سنوي.

وتطبق المملكة خفض طوعي بمقدار مليون برميل يوميا منذ يوليو 2023 ومددته حتى نهاية الربع الأول من 2024، إلى جانب خفض طوعي ثان بمقدار 500 ألف برميل يوميا والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

إضافة إلى هذا، تطبق السعودية سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية للسعودية خلال العام الماضي بنسبة 11% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 457.73 مليار ريال.

نتائج الربع الرابع

سجلت ميزانية السعودية خلال الربع الرابع من 2023 عجز يقارب 37 مليار ريال.

وبلغت إيرادات المملكة في الربع الرابع 357.98 مليار ريال، فيما سجلت النفقات 394.98 مليار ريال.

وحققت السعودية إيرادات نفطية في الربع الرابع بلغت 249.2 مليار ريال بارتفاع بنسبة 28% على أساس سنوي، وكان هو الربع الأعلى من حيث الإيرادات النفطية خلال العام الماضي.

فيما انخفضت الإيرادات غير النفطية للمملكة خلال الربع الرابع بنسبة 12%، لتبلغ 108.77 مليار ريال.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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