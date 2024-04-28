قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، يوم الأحد، إن المملكة تستهدف تحقيق 80 مليار دولار من قطاع السياحة في العام الجاري.

وأضاف أن أرقام السياحة تضاعفت خلال الـ 5 سنوات الماضية لتبلغ 66 مليار دولار في العام الماضي.

جاءت تصريحات الوزير أثناء مشاركته في جلسة حوارية على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي انطلقت أعماله الأحد في الرياض.

وتسعى السعودية، وهي من كبار مصدري النفط في العالم، إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن الإيرادات النفطية في ظل تقلبات أسعار الطاقة عالميا، وتنفذ رؤية طموحة هي "رؤية 2030" تستهدف زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ومن بينها قطاع السياحة.

وتخطط المملكة لاستثمار أكثر من 800 مليار دولار في قطاع السياحة وجذبت نحو 13 مليار دولار من القطاع الخاص لدعم نمو صناعة السياحة عبر عدد من المشروعات.

وتستهدف السعودية أن يصل عدد السياح السنوي لديها إلى 150 مليون بحلول عام 2030. وكان عدد السياح بلغ في العام الماضي (2023) 100 مليون سائح، ويشمل ذلك السياحة الداخلية والسياح الأجانب. ومثلت السياحة الدينية غالبية الزوار الوافدين على المملكة.

وقال وزير السياحة، في مقابلة مع قناة "العربية Business" السعودية على هامش المنتدى يوم الأحد، إن المملكة شهدت نمو بنسبة 10% في عدد السياح خلال الربع الأول من 2024 على أساس سنوي، مشيرا إلى أن بلاده تستهدف 110 مليون سائح العام الجاري.

وأضاف أن إنفاق السياح في المملكة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 17% على أساس سنوي رغم الظروف العالمية، متوقعا نتائج إيجابية مستقبلا مع افتتاح مشروعات جديدة في البحر الأحمر وافتتاح جزيرة سندالة، وهو ما يزيد عدد المقاصد التي يمكن أن يزورها السياح سواء محليين أو أجانب.

ويتوقع افتتاح جزيرة سندالة بنيوم في وقت لاحق من العام الجاري، وهي جزيرة في البحر الأحمر تقع على مساحة تقارب 840 ألف متر مربع، وأعلن نهاية عام 2022 عن مشروع تطويرها لتكون وجهة للسياحة البحرية، وستتضمن مرسى يضم 86 رصيف بحري، ومئات الغرف والشقق الفندقية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت نيوم السعودية، الأحد، توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليار ريال (نحو 2.7 مليار دولار)، ستستخدم لتلبية متطلباتها للتمويل قصيرة الأجل، مع تسارع وتيرة تطوير مشروعاتها.

ويستهدف التمويل دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسية المتمثلة في "سندالة" و"ذا لاين" و"أوكساچون" و"تروجينا".





(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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