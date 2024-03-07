أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، إتمام نقل 8% من إجمالي الأسهم المصدرة لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، من ملكية الدولة إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي).

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن نسبة الأسهم المملوكة للدولة بعد عملية النقل ستصبح 82.186% من إجمالي أسهم أرامكو.

وقال ولي العهد، إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية "يأتي مواصلة لمبادرات المملكة الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".

وتسعى المملكة الغنية بالنفط لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهي خطة يقودها الصندوق السيادي بالاستثمار في قطاعات متعددة على رأسها السياحة.

وعملية نقل الأسهم "تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية،" حسب ولي العهد.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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