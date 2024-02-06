قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الثلاثاء، إن المملكة تستهدف إضافة نحو 250 ألف غرفة سياحية من خلال مشروعات يقودها القطاع الخاص بحلول 2030 تضاف لنحو 280 ألف غرفة قائمة حاليا.

وتتوسع السعودية ضمن رؤية المملكة 2030 التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان في الاستثمار في قطاعات غير نفطية مع التركيز على السياحة والترفيه لتنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على النفط.

وتهدف المملكة للوصول لـ 550 ألف غرفة بحلول 2030، بحسب الوزير.

وجاء حديث الخطيب خلال كلمة له في النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي ينعقد في الرياض يومي 6 و 7 فبراير.

وبحسب الوزير تمكنت السعودية من الوصول إلى 27 مليون سائح من الخارج العام الماضي من إجمالي 100 مليون سائح ما دفعها لرفع المستهدف إلى 150 مليون سائح بحلول 2030، بدلا من المستهدف السابق البالغ 100 مليون والذي تحقق بالفعل، ولكن على أن يكون منهم 70 مليون من الخارج.

وأضاف أن القطاع السياحي يساهم حاليا بـ 7% من الناتج المحلي غير النفطي.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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