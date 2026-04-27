تراجع صافي الربح لمجموعة تداول السعودية القابضة، المدرجة ببورصة المملكة، خلال الربع الأول من 2026 تحت ضغط تراجع الإيرادات، وفق بيانات مرسلة للبورصة الاثنين.

مجموعة تداول، هي الشركة الأم لأربع شركات تابعة تضم تداول السعودية – سوق الأوراق المالية. وقد أدرجت المجموعة في تداول منذ 2021. ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% منها.

وشهدت أسواق الأسهم في المنطقة ضغوط خلال الربع الأول بسبب الحرب في إيران، والتي انعكست على مؤشرات الأسهم، شهية المستثمرين، وأحجام التداول.

تفاصيل أكثر

(حسب البيان)

بلغ صافي الربح العائد على المساهمين بالربع الأول من العام الجاري 55.6 مليون ريال سعودي (14.8 مليون دولار) بتراجع 53.9% على أساس سنوي.

جاء التراجع بسبب انخفاض أداء الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصاريف التشغيلية نتيجة زيادة التكلفة الناتجة عن تنفيذ خطط استراتيجية.

أما الإيرادات فتراجعت بنسبة 10.2% على أساس سنوي، بسبب انخفاض إيرادات خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول، نتيجة انخفاض المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.9%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا