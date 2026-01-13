الخبر سريعا

أكملت شركة البنى التحتية "سيسكو القابضة" السعودية العاملة في قطاع البنية التحتية والمدرجة ببورصة السعودية، الاستحواذ على 51% من شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS) السعودية، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

نبذة عن الشركتين

(وفق بيانات رسمية)

- شركة خدمات الموانئ والتخزين المحدودة (PSS): تأسست عام 2007، وتقدم خدمات التخزين والحلول اللوجستية، حيث تدير أكثر من 130 ألف متر مربع من البنية التحتية اللوجستية في الدمام والجبيل بالسعودية، مع خطط لتطوير مساحة إضافية قابلة للتأجير بنفس المنطقة.

- سيسكو القابضة: تأسست عام 1984 وهي شركة استثمار تركز على الموانئ والخدمات اللوجستية، وحلول المياه. تبلغ أصولها المدارة أكثر من 4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، من خلال محفظة استثمارية تضم عدة شركات. وهي مدرجة بالبورصة السعودية منذ 2002.

تفاصيل أكثر عن الصفقة

(حسب إفصاحات سيسكو)

بلغت قيمة صفقة الاستحواذ 132.6 مليون ريال سعودي تتضمن دفعة نقدية أولية بـ 91.8 مليون ريال، ومدفوعات إضافية مشروطة بتحقيق أهداف مالية محددة خلال العامين المقبلين.

جاء الاستحواذ لدعم توسع سيسكو في قطاع الوجستيات. وستقوم سيسكو بضم شركة PSS بالكامل في قوائمها المالية بداية من الربع الأول من 2026.

