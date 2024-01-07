* تم التحديث بتفاصيل



أعلنت البورصة السعودية (تداول)، في بيان، إطلاق مؤشر "تاسي 50" اعتبارا من يوم الأحد.

ويرصد المؤشر أداء أكبر 50 شركة مدرجة في البورصة السعودية من حيث إجمالي القيمة السوقية، والتي تحقق معدل قيمة متداولة سنوية لا تقل عن 5%، وبذلك يمثل المؤشر الشركات الأكثر أهمية اقتصاديا والمتداولة علنا في السوق.

وإطلاق مؤشر "تاسي 50" هو ضمن خطوات السعودية الرامية إلى تطوير القطاع المالي في إطار "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع اقتصاد المملكة -أحد أكبر منتجي النفط في العالم- بعيدا عن العائدات النفطية، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

و"تاسي 50" هو مؤشر فرعي لمؤشر تاسي الرئيسي للبورصة السعودية.

ويُعد المؤشر بمثابة أداة للمستثمرين لتقديم لمحة شاملة عن أداء الشركات وتتبعه مما يمكنهم من معرفة الفرص الاستثمارية التي توفرها البورصة السعودية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا