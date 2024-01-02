وقعت عملاق النفط أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية تتضمن مناقشات استحواذ متبادلة على حصص في شركات تابعة، وفق بيان من الشركة الصينية عبر موقعها الثلاثاء.

وتتضمن مذكرة التفاهم مناقشة استحواذ شركة رونغشنغ للبتروكيميائيات الصينية (أو الأطراف ذات الصلة) على 50% من شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل (ساسرف).

وساسرف، هي شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية وتقوم المصفاة الواقعة في مدينة الجبيل الصناعية بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية بطاقة إنتاجية 305 ألف برميل يوميا، وفق موقعها الرسمي.

وقالت الشركة إنه وفقا للمذكرة يخطط الطرفان للاستحواذ على حصص في ملكية كيانات تابعة لكل منهما، ضمن تعميق التعاون بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها في مارس.

ووقعت الشركتان اتفاقية في مارس، تضمنت استحواذ شركة تابعة لأرامكو على 10% من رونغشنغ للبتروكيميائيات مقابل 24.6 مليار يوان صيني، وتوريد 480 ألف برميل يوميا من النفط الخام العربي إلى شركة جيجيانغ للنفط والبتروكيميائيات التابعة لشركة رونغشنغ.

ووفقا لمذكرة التفاهم، يناقش الطرفان استحواذ محتمل من قبل أرامكو السعودية (أو الأطراف ذات الصلة) على ما لا يزيد عن 50% من أسهم شركة نينغبو تشونغجين للبتروكيماويات التابعة لرونغشنغ.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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