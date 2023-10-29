قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، يوم الأحد، إن المملكة تستهدف من برنامج التحول في القطاع الصحي، الذي تنفذه، تمكين ونمو القطاع الخاص في قطاع الصحة لتصل مساهمته في تقديم الخدمات الصحية إلى 50% من 20%.

وبرنامج التحول في القطاع الصحي هو أحد برامج رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن عائدات النفط، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وكذلك رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع الجلاجل، خلال ملتقى الصحة العالمي في العاصمة السعودية الرياض، ارتفاع مساهمة قطاع الصحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 318 مليار ريال (84.8 مليار دولار) بحلول عام 2030، بحسب ما نشره حساب وزارة الصحة على منصة إكس (تويتر سابقا).

وقال إن الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي في المملكة يصل إجمالي قيمتها إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.

فيما قال وزير الاستثمار خالد الفالح، خلال الملتقى، إن الصناعات الدوائية وخاصة البيولوجية هي الأكثر واعدية من ناحية فرص المساهمة في القطاع الصحي.

وفي يونيو الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة -الصندوق السيادي السعودي الذي يقود تحقيق رؤية 2030- إنشاء شركة الاستثمارات الدوائية "لايفيرا" لتكون متخصصة في الصناعات الدوائية، لتمكين نمو قطاع التصنيع الدوائي محليا عن طريق إنتاج الأدوية الحيوية على نطاق تجاري في المملكة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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