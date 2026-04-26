فاز تحالف يضم مجموعة حسن علام القابضة للإنشاءات والبنية التحتية المصرية، وشركة البواني القابضة السعودية للإنشاءات، بعقد لتأسيس المتحف السعودي للفن المعاصر في منطقة الدرعية بـ 1.84 مليار ريال سعودي (490.7 مليون دولار)، وفق بيانات صادرة عن الشركتين الأحد دون تفاصيل عن الجدول الزمني للمشروع.

يأتي المشروع المزمع فيما تسعى المملكة للتوسع في المواقع الثقافية والفنية ضمن خططها لجذب السياح وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتغيير النظرة التقليدية بشأن الحياة في السعودية بما يدعم جذب خبرات أجنبية.

تعمل حسن علام في مصر منذ تأسست عام 1936 وتقدم حلول هندسية واستثمارية في الإنشاءات والبنية التحتية من خلال 18 شركة تابعة وتنفذ مشاريع في عدة دول مثل السعودية، عُمان، الكونغو، حسب موقعها الرسمي. وستشارك في المشروع من خلال شركتها التابعة حسن علام للإنشاءات - السعودية.

أما البواني فتأسست في 1991، وهي مجموعة شركات تعمل في عدة أنشطة بينها الإنشاءات والهندسة والتصميم، لديها محفظة تضم أكثر من 250 مشروع تم تنفيذها، ومشاريع قيد التنفيذ بقيمة تزيد عن 9 مليار ريال سعودي، وفق موقعها.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي)

