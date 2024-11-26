تعتزم شركة بلسم الأفق الطبية السعودية جمع نحو 15 مليون ريال سعودي (4 مليون دولار) من طرح أسهمها في السوق السعودية الموازية "نمو" للمؤسسات، لزيادة رأس المال وتمويل خططها التوسعية.

وسوق نمو، تتطلب اشتراطات أقل لطرح الشركات، وتشهد هذه السوق انتعاش كبير هذا العام مع توجه الشركات لتمويل خططها من خلال الطرح الأولي.

تأسست شركة بلسم الأفق الطبية في 2012، وتعمل في تقديم خدمات طب الأسنان وبيع المستلزمات الطبية.

تفاصيل الطرح

(وفق بيانات الشركة ومستشار الطرح)

- ستطرح الشركة 250 ألف سهم تمثل 25% من رأس المال المصدر قبل الطرح.

- يستهدف الطرح زيادة رأس مال الشركة من 10 مليون ريال إلى 12.5 مليون ريال.

- تم تحديد سعر سهم الشركة في الاكتتاب بـ 60 ريال للسهم الواحد.

- سيخصص الاكتتاب في الأسهم المطروحة للمؤسسات فقط.

- ستبدأ فترة الاكتتاب في 1 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام.

- تنوي الشركة استخدام صافي متحصلات الطرح في تمويل خطتها التوسعية، وتتضمن إنشاء وتجهيز مستودعات والتوسع في الأجهزة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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