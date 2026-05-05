سجلت ميزانية السعودية عجز بنحو 125.3 مليار ريال (33.5 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تراجع الإيرادات تحت ضغط انخفاض عائدات النفط وارتفاع المصروفات، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية الثلاثاء.

وتضررت صادرات النفط السعودية منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير الماضي، بسبب إغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممر رئيسي لنفط الخليج للأسواق العالمية ويعبر منه نحو خمس النفط العالمي، قبل أن تتمكن المملكة من توفير مسار بديل لصادراتها.

وقد تراجعت إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 260.9 مليار ريال فيما ارتفعت المصروفات 20% على أساس سنوي إلى 386.7 مليار ريال خلال الربع.

وتراجعت الإيرادات النفطية بنسبة 3% على أساس سنوي لتسجل 144.7 مليار ريال، فيما زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 2% على أساس سنوي لتسجل 116.3 مليار ريال.

