أعلنت شركة أكوا باور السعودية، توقيع اتفاقية لإنشاء محطة تحلية مياه البحر في داكار بالسنغال، بقيمة 3 مليار ريال (800 مليون دولار) وفق بيان من الشركة لبورصة تداول الخميس.



وتعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. وتعمل في عدة دول بالشرق الأوسط وشمال وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها.



ووقعت أكوا باور الاتفاقية مع وزارة المياه والصرف الصحي السنغالية والشركة السنغالية للمياه "سونس"، وفق البيان.



تفاصيل المشروع

(وفق البيان)



- ستعمل الشركة لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لتحلية مياه البحر في السنغال وتصميم وإنشاء البنية التحتية المرتبطة بها.



- تبلغ مدة العقد 32 سنة.



- ستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 400 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين بقدرة إنتاجية تبلغ 200,000 متر مكعب يوميا لكل مرحلة.



-يتوقع أن يظهر الأثر المالي بعد تشغيل المرحلة الأولى بحلول الربع الأول من 2028.





(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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