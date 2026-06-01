تعتزم شركة مطلق الغويري للمقاولات السعودية جمع ما بين 2.6 و 3 مليار ريال (693.3 - 800 مليون دولار) من طرحها العام الأولى لنسبة 30% من أسهمها في السوق الرئيسي لتداول.

وتأسست مطلق الغويري عام 1977، وهي متخصصة في مشروعات البنية التحتية في قطاعات المياه والنقل والتطوير الحضري إضافة إلى خدمات التشغيل والصيانة، ولديها مستهدفات للتوسع بشكل انتقائي في مشروعات الغاز والطاقة، وفق بيانات رسمية.

وحسب بيان من شركة الراجحي المالية، مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب ومتعهد التغطية، الأحد، فقد تم تحديد النطاق السعري للطرح المخصص لـ 240 مليون سهم بين 11 و 12.5 ريال للسهم الواحد. وقد بدأت الأحد فترة بناء سجل الأوامر وتستمر حتى 4 يونيو 2026.

ومن المقرر تخصيص كافة الأسهم المخصصة للطرح بشكل مبدئي للفئات المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، مع إمكانية تخصيص 30% من أسهم الطرح الإجمالية للمستثمرين الأفراد حال وجود طلب كافي.

ومن المخطط أن يتمد اكتتاب الأفراد خلال الفترة 15-17 يونيو.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا