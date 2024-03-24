أعلنت شركة الطاقة السعودية "أكوا باور"، في بيان يوم الأحد، توقف عمليات التشغيل بمحطة "نور 3" للطاقة الشمسية بالمغرب بشكل قسري حتى نوفمبر المقبل بعد حدوث تسريب بخزان.

وتنتج محطة نور 3 للطاقة الشمسية 150 ميغاواط من الكهرباء، وهي ثالث مشروع من نوعه ضمن مجمع ورزازات للطاقة الشمسية بالمغرب -وهو من بين أكبر مجمعات الطاقة الشمسية المركزة في العالم- وبدأ تشغيلها في الربع الرابع من عام 2018.

وتبلغ حصة "أكوا باور" من المشروع 75%، فيما تمتلك الوكالة المغربية للطاقة الشمسية الحكومية حصة الـ 25% المتبقية.

وقالت أكوا باور، في بيانها الأحد للبورصة السعودية، إن التقديرات الأولية تفيد بخسارة المشروع لإيرادات بقيمة 47 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية (2024).

وأضافت أنه لمعالجة التسريب سيتم إصلاح خزان الأملاح المنصهرة مع احتمالية بناء خزان جديد.

وبلغت تكلفة إنشاء محطة "نور 3" نحو 862 مليون دولار، وتم إسناد عملية الإنشاء والتشغيل والصيانة إلى مجموعة مقاولات بقيادة شركة "أكوا باور"، وفق الموقع الإلكتروني لأكوا باور وموقع وزارة الانتقال الطاقي المغربية.

ويسعى المغرب -الذي ينفذ بعض أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في العالم- إلى رفع حصة الطاقة المتجددة لديه إلى 52% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، ويأمل في توجيه جزء إلى التصدير مستقبلا. وبلغت حصة الطاقة المتجددة نحو 40% من مزيج الطاقة بالمغرب، وفق تصريحات نهاية العام الماضي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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