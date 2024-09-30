تعتزم شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية السعودية - التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي - إطلاق منصة لتداول شهادات الكربون خلال مؤتمر المناخ "كوب 29" نوفمبر المقبل، حسب ريهام الجيزي الرئيسة التنفيذية للشركة.

تحدثت الجيزي الاثنين خلال جلسة بعنوان "أسواق الكربون بوابة جذب الاستثمار النظيف" خلال مؤتمر "بورتفوليو ايجيبت" السابع بالقاهرة، أدارها فريق زاوية عربي.

تم إطلاق شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية في أكتوبر 2022، بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية القابضة، وتعمل على دعم الشركات والقطاعات في المنطقة لتمكينها من المساهمة في الوصول إلى الحياد الصفري.

وتعد "أسواق الكربون" أداة رئيسية في مكافحة الاحتباس الحراري، ولتحظى مؤخراً بقدر كبير من الاهتمام العالمي.

وسيقام كوب 29 في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024 في باكو بأذربيجان.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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