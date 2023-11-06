انخفضت الأرباح الصافية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) خلال الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 28.3% على أساس سنوي إلى 340.4 مليون ريال (90.77 مليون دولار) مقابل 474.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ولوبريف، التي تأسست في 1976، هي مملوكة بنسبة 70% لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث إلى 2.54 مليار ريال مقابل 2.72 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2022، بحسب بيانات مالية نشرتها الشركة في موقع بورصة تداول السعودية الاثنين.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير زيوت الأساس بالرغم من ارتفاع حجم المبيعات.

تسعة أشهر

أما على مستوى نتائج التسعة أشهر من العام، فارتفعت الأرباح الصافية إلى 1.24 مليار ريال مقابل 1.21 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما تراجعت الإيرادات خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 إلى نحو 6.96 مليار ريال مقابل 8.80 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا