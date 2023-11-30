انخفضت الصادرات السلعية غير البترولية للسعودية خلال الربع الثالث من العام 2023 بنسبة 24.9% على أساس سنوي، لتبلغ 299.8 مليار ريال ( 79.94 مليار دولار) مقابل 399.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022، وفقا لبيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء ذلك مدفوعا بانخفاض الصادرات البترولية للمملكة على أساس سنوي بنسبة 27.8% خلال الربع الثالث من العام لتصل إلى 231.1 مليار ريال.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

أما الواردات، فارتفعت خلال الربع الثالث بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 200 مليار ريال مقابل 182.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

وبلغ فائض الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الثالث 100 مليار ريال متراجعا عن 216 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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