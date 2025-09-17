قامت شركة الألبان السعودية المراعي، الحاصلة على تصنيف Baa3 مع نظرة إيجابية من وكالة موديز وتصنيف - Baa مع نظرة إيجابية من وكالة ستاندرد آند بورز، بتسعير إصدار صكوكها المقومة بالدولار عند 4.45%، بفارق 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، بعد تضييق النطاق السعري من منطقة T+120.

بلغ حجم الطلب 2.1 مليار دولار، باستثناء اهتمام مدير الإصدار المشترك (JLM).

يُعد إصدار الصكوك غير المضمونة، وقيمتها 500 مليون دولار والمُعتمدة من Reg S، لمدة خمس سنوات، سحب من برنامج إصدار شهادات الثقة بقيمة ملياري دولار.

يُعدّ سيتي غروب وبنك ستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين. كما تم تكليف بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان كمديرين رئيسيين مشتركين.

يتمتع هيكل الإجارة/المرابحة بتصنيف متوقع يتماشى مع تصنيف الجهة المصدرة.

سيتم إدراج الصكوك في السوق المالي العالمي يورونكست دبلن.

