تخطط شركة طيران الرياض السعودية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" لبدء التشغيل التجاري بحلول نهاية النصف الأول من العام المقبل، وفق تصريحات بيتر بيلو، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة نقلتها وسائل إعلام الثلاثاء.

تم الإعلان عن تأسيس الشركة في مارس 2023 لتكون مملوكة بالكامل للصندوق السيادي، فيما تسعى السعودية -وهي أكبر مصدري النفط في العالم- لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ويُتوقع أن تساهم الشركة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار).

وأطلقت المملكة مؤخرا، العديد من الفعاليات الرياضية والفنية، بهدف دعم قطاع السياحة والطيران ضمن خططها للتنويع الاقتصادي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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