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أقر مجلس الوزراء السعودي الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2024، بإيرادات متوقعة 1.17 تريليون ريال سعودي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس، الأربعاء.

ويبلغ حجم المصروفات المتوقعة في الميزانية 1.25 تريليون ريال، بعجز متوقع 79 مليار ريال.

ووفقا لبيانات نشرتها وزارة المالية السعودية عبر حسابها على منصة إكس ( تويتر سابقا) ستنخفض الإيرادات والنفقات مقارنة بتوقعات العام الجاري.

وتتوقع وزارة المالية أن تبلغ الإيرادات خلال العام 2023 نحو 1.19 تريليون ريال والمصروفات نحو 1.275 تريليون ريال.

كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 2.2% من 2.6% متوقعة هذا العام.

وتتوقع وزارة المالية أن ينخفض عجز الميزانية خلال العام المقبل إلى 79 مليار ريال مقابل عجز متوقع هذا العام بنحو 82 مليار ريال.

وتتوقع ميزانية المملكة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل بنسبة 4.4% مقابل نمو متوقع بـ 0.03% العام الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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