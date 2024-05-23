ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية شاملة إعادة التصدير، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الخميس.

وتسعى المملكة الغنية بالبترول، لزيادة الصادرات ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، كما تطبق خفض طوعي لإنتاج النفط.

ووفق البيانات سجلت الصادرات غير البترولية في الربع الأول من العام الجاري نحو 49 مليار ريال وبلغت قيمة إعادة التصدير 21 مليار ريال.

وعلى أساس سنوي، انخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام، بنحو 5.5% نتيجة تراجع صادرات النفط في المملكة.

وسجلت الصادرات الإجمالية 292 مليار ريال بالربع الأول من العام الجاري مقابل 309 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وانخفضت الصادرات النفطية 8.3% في الربع الأول من العام الجاري، وتراجعت مساهمتها في إجمالي الصادرات إلى نحو 76.1% مقابل 78.2% في الربع المقارن، وفق البيانات.

أما الواردات فارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 6.3% إلى 201 مليار ريال مقارنة بـ 189 مليار ريال في الربع الأول 2023.

وتراجع الفائض في الميزان التجاري للسعودية خلال الربع الأول من العام بنسبة 24.8% على أساس سنوي، وفق البيانات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا