تعتزم شركة البحر الأحمر الدولية السعودية، افتتاح فندق سانت ريجيز في السعودية الشهر القادم، على أن تفتتح فندق ريتز كارلتون مطلع 2024، وفق ما قاله أحمد درويش، كبير الإداريين والمتحدث الرسمي للشركة.

وشركة البحر الأحمر الدولية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وهي مطور لعدد من المشاريع، في وقت تستهدف السعودية زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وارتفعت مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 3% إلى 7% منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

وأضاف درويش، في تصريحات لزاوية عربي على هامش معرض سوق السفر في لندن، أنه من المخطط افتتاح 16 فندق بحلول 2025 ما يصل بإجمالي عدد الغرف الفندقية إلى 2800 غرفة بحلول 2025.

وتستهدف الشركة التي بدأت استقبال الزوار هذا العام أن يصل عدد الزوار إلى مليون زائر سنويا بحلول 2030.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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