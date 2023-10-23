تراجعت الأرباح الصافية لمصرف الراجحي السعودي خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.59% على أساس سنوي، وفقا لبيانات مالية نشرها البنك على بورصة تداول السعودية يوم الاثنين.

ومصرف الراجحي هو أحد أكبر مصارف الشرق الأوسط، وبدأ أعماله منذ أكثر من 50 عام ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في العام 2022 ويقع مقره الرئيسي في الرياض، ومدرج في البورصة منذ 1988.

وبلغ صافي الربح في الربع الثالث من عام 2023 نحو 4.15 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقابل نحو 4.35 مليار ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وأرجع البنك تراجع صافي الربح إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات نتيجة انخفاض صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية ولكن في موازاة ذلك، ارتفع الدخل من العمليات الأخرى والدخل من تحويل العملات الأجنبية.

وتراجعت الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 2.31% على أساس سنوي، إلى نحو 12.45 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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