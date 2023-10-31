تحولت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" للخسارة في الربع الثالث من العام الجاري، بضغط من انخفاض المبيعات على أساس سنوي، وفقا لبيانات الشركة المرسلة للبورصة السعودية تداول الثلاثاء.

وشركة معادن تأسست عام 1997 وتعمل في الأنشطة التعدينية بالمملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.18% من أسهمها.

وحسب البيانات، سجلت الشركة في الربع الثالث صافي خسائر بنحو 83.4 مليون ريال (22.2 مليون دولار) مقارنة بـ 2.1 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة التحول للخسارة بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات، التي سجلت خلال الربع الثالث نحو 6.2 مليار ريال مقابل 10 مليار ريال تقريبا خلال الربع المقارن بنسبة تراجع 37.83%.

وانخفضت المبيعات نتيجة تراجع أسعار بيع المنتجات في السوق لجميع قطاعات الأعمال باستثناء قطاع معادن الأساس والمعادن الجديدة.

تسعة أشهر

وتراجعت الأرباح الصافية للشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بـ 91.73% إلى 686.9 مليون ريال مقارنة بـ 8.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما انخفضت الإيرادات خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2023) بـ 31.06% إلى 21.23 مليار ريال مقابل 30.80 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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