فاز تحالف يضم الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" وشركة الطاقة السعودية "أكوا باور" بتطوير مشروعين في السعودية بقيمة 14.6 مليار ريال (3.89 مليار دولار)، وفقا لبيانين منفصلين من الشركتين لبورصة تداول السعودية الأربعاء.

والشركة السعودية للكهرباء هي منتج ومزود للكهرباء في السعودية، تأسست عام 2000، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة 74.3% منها، وشركة أرامكو السعودية للنفط 6.9%.

فيما تعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها.

وسيقوم التحالف بتطوير مشروعي محطتي طيبة 1 والقصيم 1 بإجمالي قدرات 3.6 جيجاوات.

ويتطلع التحالف لإبرام اتفاقيات شراء الطاقة مع الشركة السعودية - وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل الحكومة والمشتري الرئيس للمشروعين - لشراء الطاقة لمدة 25 عام خلال شهر نوفمبر 2023.

(إعداد:جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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