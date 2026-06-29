تم تغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة مسقا للاستثمار السعودية، للتطوير العقاري، في السوق الموازية "نمو" بنسبة 144.59%، وفق بيان صادر عن يقين المالية المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح، للبورصة السعودية الأحد.

يأتي الطرح وسط ترقب الأسواق لتداعيات التطورات في الشرق الأوسط، ومصير الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي انعكست على شهية المستثمرين، فبينما استقبلت البورصة السعودية طرحين عامين أولين هذا العام، فيما قررت شركات أخرى إرجاء طرحها المرتقب بسبب التوترات. وستكون مسقا للاستثمار أول شركة يتم تداول أسهمها في نمو هذا العام.

وتأسست مسقا للاستثمار، في 2020، وتعمل في التطوير العقاري بما يشمل: سكني، تجاري و صناعي مقرها الرياض، لديها أكثر من 13 مشروع. تستهدف الشركة تقديم خدمات الإسكان المُيسر، المقاولات والتطوير للغير، والوساطة العقارية.

طرحت الشركة 11.1 مليون سهم للاكتتاب بما يمثل نسبة 10% من إجمالي رأسمالها بعد الطرح، وتم توجيه الطرح للمستثمرين المؤهلين خلال فترة الاكتتاب التي تمت بين 17 – 24 يونيو 2026.

وقد تم تحديد سعر السهم عند 6 ريال للسهم الواحد، ما يعني أن الحجم المتوقع للطرح نحو 66.7 مليون ريال.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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