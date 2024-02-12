انخفض صافي أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات السعودية "إكسترا" على أساس سنوي خلال العام 2023 بنحو 11.3% إلى 390.5 مليون ريال (104.1 مليون دولار)، مقارنة مع 440.2 مليون ريال خلال العام السابق، وفق النتائج المالية التي نشرتها الشركة الاثنين على بورصة "تداول" السعودية.

و"إكسترا"، التي تأسست عام 2003، هي مدرجة في البورصة السعودية، وتعمل في مجال البيع بالتجزئة للعديد من المنتجات التي تشمل الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، ولديها 42 فرع في المملكة، بالإضافة لفروع في الخليج، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح السنوية، إلى ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة زيادة أسعار الإقراض، وتسجيل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ 32.3 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.

وفي مايو الماضي، قرر مجلس إدارة الشركة وقف خططها التوسعية في مصر - التي تمتلك فيها شركة أعلنت تأسيسها في ديسمبر 2021 -وذلك بعد دراسة جدوى قامت بها حول استمرارية المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر، لكنها لم توضح تفاصيل نتيجة الدراسة.

ولدى مصر مخاطر مرتفعة أظهرتها بنوك استثمار عالمية تضع الجنيه تحت ضغوط خفض جديد، فيما لا تزال الدولة المعتمدة على الاستيراد بشكل كبير تترقب مراجعة أولى لبرنامجها مع صندوق النقد لتتمكن من صرف الشريحة الثانية من قرض قيمته 3 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات الشركة في عام 2023 بنسبة 2.81% على أساس سنوي إلى 6.20 مليار ريال مقارنة 6.03 مليار في العام السابق نتيجة للزيادة الطفيفة في مبيعات قطاع التجزئة ونمو إيرادات وخدمات التمويل الاستهلاكي، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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