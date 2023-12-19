انتهت السعودية من طرح صكوك مقومة بالريال بنحو 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) خلال الإصدار المحلي لشهر ديسمبر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء، عن المركز الوطني لإدارة الدين.

وقال المركز الوطني لإدارة الدين، إن الطرح جاء ضمن برنامج صكوك الحكومة المقومة بالريال.

وتقترض المملكة وفق خطة سنوية معتمدة لتوفير تمويلات فيما تتوسع في مشروعات تدعم رؤية تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.

وتلقى الطرح، حجم طلبات اكتتاب بحوالي 14.125 مليار ريال، وتم تقسيم الإصدار على شريحتين وفق البيان.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 2.579 مليار ريال لصكوك تُستحق في 2030، فيما بلغت الشريحة الثانية 7.973 مليارات ريال لصكوك تُستحق في 2035.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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