رفعت شركة سبيماكو الدوائية السعودية، ملكيتها في شركة تابعة "الدمام فارما" العاملة في تصنيع وتسويق وبيع المنتجات الصيدلانية إلى 100% بعد أن استحوذت على حصص مملوكة لشركات أخرى مقابل نحو 53.9 مليون ريال ( 14.4 مليون دولار)، وفق بيان من سبيماكو لبورصة السعودية، الأحد.

وسبيماكو الدوائية تأسست عام 1986 ومدرجة ببورصة السعودية منذ 1994، وتعمل في صناعة وإنتاج وتطوير وتسويق الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومستلزمات الإنتاج في السعودية وخارجها.

وقالت سبيماكو، إن الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها لتعزيز أصولها وتحسينها، وزيادة العمليات التشغيلية وستسعى الصفقة لتوفير التكاليف التشغيلية وتخفيض النفقات العامة.

وبلغت إيرادات شركة الدمام فارما، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 31.5 مليون ريال سعودي وصافي ربح 4.6 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة

(وفقا للبيان)

اشترت سبيماكو 15% من الدمام فارما، كانت تمتلكها الشركة المغربية للصناعات الدوائية كوبر فارما مقابل 27 مليون ريال.

كما اشترت سبيماكو 20% في شركة الدمام فارما من شركة آراك للرعاية الصحية التابعة لها، مقابل نحو 26.9 مليون ريال، وتحويل هذه الأسهم لسبيماكو.

وتم تمويل الصفقة من موارد الشركة التشغيلية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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