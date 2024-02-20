تستهدف السعودية، رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال العام الجاري بنحو 10% على أساس سنوي، إلى 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) من 14.5 مليار ريال في العام الماضي، وفق ما قاله سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي.

وتحدث الدوسري في المنتدى السعودي للإعلام، الثلاثاء، وفق مقطع فيديو نقلته قناة الإخبارية الرسمية السعودية عبر منصة إكس.

وتستهدف المملكة تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد البلاد الغنية بالبترول.

وديسمبر الماضي، أطلق وزير الإعلام، استراتيجية وهوية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، التي تستهدف رفع مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 47 مليار ريال بحلول عام 2030.

"فقد أسهم الإعلام في عام 2023 بما يعادل 14 مليار ونصف المليار على مستوى الناتج المحلي ونستهدف الوصول بإذن الله إلى نحو 16 مليار ريال هذا العام بارتفاع ما يقارب 10%،" وفق ما قاله الدوسري.

وحسب الوزير، تستهدف المملكة رفع عدد الوظائف التي يوفرها قطاع الإعلام من 56 ألف وظيفة في 2023 إلى نحو 67 ألف وظيفة في العام الجاري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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