أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف نية بورصة لندن للمعادن London Metal Exchange إقامة مستودعات للمعادن في السعودية.

" في دافوس (المؤتمر الاقتصادي العالمي الذي انعقد يناير الماضي) كنت تقابلت مع رئيس London Metal Exchange وعندهم الآن سيقيمون مستودعات في المملكة العربية السعودية للمعادن لتكون المملكة أحد أهم مناطق تسليم الـ trading أو التجارة في المعادن،" بحسب الخريف الثلاثاء خلال حديثه الذي كان به كلمات بالإنجليزي، خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص الذي ينعقد في الرياض الثلاثاء والأربعاء.

ومستودعات المعادن تجذب الانتباه للقطاع وتزيد زخمه. وقطاع المعادن من أهم القطاعات التي تهتم بها السعودية وتسعى لزيادة الاستثمارات به ضمن خططها لتنويع الاقتصاد.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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