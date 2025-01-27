يبدأ التداول على سهم شركة الشهيلي للصناعات المعدنية السعودية العاملة في تصنيع المركبات اللوجستية والدفاعية، في السوق الموازية نمو يوم الأربعاء 29 يناير، وفق بيان من تداول الاثنين.

وتنشط الطروحات الأولية في سوق نمو الذي يتطلب إجراءات أبسط من السوق الرئيسية السعودية. فيما تسعى الشركات للطرح العام الأولى لتوفير تمويل للتوسع.

الشركة والطرح في نقاط

(وفق بيانات الشركة وموقعها)

- تأسست الشركة عام 2005 وكان نشاطها المقاولات وتم تغيير النشاط إلى التصنيع في 2014.

- طرحت الشركة نحو 500 ألف سهم تمثل 25% من رأس مال الشركة هذا الشهر.

- تم تحديد سعر السهم عند 80 ريال (21.3 دولار) وهو الحد الأقصى للنطاق السعري المحدد مسبقا بين 76 إلى 80 ريال.

- تم تغطية الطرح 231.76%. وقد شارك في الاكتتاب الذي اقتصر بنسبة 100% على المستثمرين المؤهلين عدد 860 مستثمر مؤهل. وقد بلغ حجم الطرح 40 مليون ريال.

- تعتزم الشركة استخدام متحصلات الطرح لتمويل خطط توسعية تشمل رأس المال العامل الذي تم رفعه، من 20 مليون ريال إلى 25 مليون ريال بعد الطرح، والإنتاج والتسويق، مع إمكانية اللجوء لمصادر تمويل إضافية من البنوك المحلية حال لم تكفي عوائد الطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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