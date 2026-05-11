ارتفع صافي أرباح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس- لوبريف، أبرز منتجي زيوت الأساس والمدرجة ببورصة السعودية، خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16.5% على أساس سنوي، بدعم من نمو الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار وأحجام مبيعات المنتجات الثانوية، وفق بيان الشركة المرسل للبورصة الأحد.

لوبريف، التي تأسست في 1976، هي مملوكة بنسبة 70% لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

وقد شهد الربع الأول من العام، اندلاع حرب إيران، والتي تسببت في إغلاق مضيق هرمز الذي يعبر منه خمس النفط العالمي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مع مخاوف من تضرر الإمدادات، وقد انعكس ذلك على الصناعات المرتبطة بها.

ما التفاصيل؟

(بحسب البيان)

سجل صافي الأرباح العائد على مساهمي الشركة نحو 258 مليون ريال (68.8 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026، بنمو 16.5% على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة نمو صافي الربح 135% على أساس فصلي.

أرجعت الشركة، نمو صافي أرباحها عن الربع الأول من 2026 إلى ارتفاع هوامش قطاع المنتجات الثانوية بالرغم من انخفاض أحجام مبيعات وهوامش زيوت الأساس.

وقد بلغت الإيرادات الإجمالية 2.2 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو 1.4% على أساس سنوي، فيما سجلت إيرادات الشركة نمو بنسبة 37.6% على أساس فصلي.

ويعود نمو الإيرادات إلى ارتفاع أسعار وأحجام مبيعات المنتجات الثانوية بالرغم من انخفاض أحجام مبيعات وأسعار زيوت الأساس، وفق البيان.

إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي

