واصل سهم شركة الإتمام الاستشارية السعودية، ارتفاعاته في ثاني أيام تداوله الأحد، بعد أن شهد "أداء معتدل" في اليوم الأول للإدراج في السوق الموازية نمو.

كان السهم قد ارتفع في جلسة التداول الأولى الخميس، بنحو 13% ليغلق عند 16.94 ريال ( 4.5 دولار) من سعر الاكتتاب البالغ 15 ريال ( 4 دولار). ثم ارتفع يوم الأحد إلى نحو 18 ريال للسهم.

"(يمكن) تفسير هذا الأداء المعتدل بعدة عوامل منها طبيعة نشاط الشركة في قطاع الاستشارات والحلول التقنية وكذلك إدراج أسهم الشركة في سوق نمو الذي يعتبر أقل من السوق الرئيسية من ناحية السيولة واهتمام المستثمرين،" حسب جورج بافل مدير عام شركة Naga.com الألمانية لمنطقة الشرق الأوسط لزاوية عربي.

وتشهد الأسواق الخليجية زخم في الطروحات العامة الأولية مع اتجاه الشركات لجمع سيولة للتوسع في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا. ويحتاج الطرح في سوق نمو متطلبات أقل من السوق الرئيسية.

وقال بافل: "ومع ذلك، يُعد الأداء إيجابيا ويعكس ثقة معقولة من المستثمرين في مستقبل الشركة".

خلفية سريعة عن الطرح والشركة

(وفق موقعها الرسمي)

- تأسست الشركة في 2018 وتعمل في تقديم خدمات الاستشارات الإدارية والتقييم.

- طرحت نحو 3 مليون سهم للاكتتاب تمثل 15% من أسهمها قبل الطرح تتضمن إصدار مليون سهم جديد لزيادة رأس المال.

- تم تحديد سعر السهم النهائي في الطرح عند الحد الأقصى للنطاق السعري المحدد مسبقا بين 13و 15 ريال سعودي.

- بلغ حجم الطرح 45 مليون ريال، وتم تغطية الطرح بنسبة 230.25%.

- بلغت حصة الشركة من متحصلات الطرح نحو 33.3% أي نحو 15 مليون ريال، على أن تؤول باقي متحصلات الطرح للمساهمين البائعين.

- سيبلغ رأس مال الشركة 21 مليون ريال بعد الزيادة من 20 مليون ريال قبلها. فيما قالت الشركة إنها ستستخدم نحو 14 مليون ريال الباقية من متحصلات الطرح لتمويل رأس المال العامل كزيادة التوظيف وتطوير حلول تقنية لتطوير أعمالها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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