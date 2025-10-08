يعتزم صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - طرح عام أولي لشركته التابعة للأمن السيبراني وهي الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت" في البورصة السعودية، حسب ما نقل موقع سيمافور عن مصادر لم يسمها.

تنتعش الطروحات العامة الأولية في السعودية، التي تقود زخم الاكتتابات في منطقة الخليج هذا العام في وقت تتوسع فيه قطاعات اقتصادية بعيدة عن النفط تماشيا مع خطط المملكة لتنويع اقتصادها وتعويض تراجع أسعار النفط وهي خطة يقودها صندوق الاستثمارات العامة.

وقد تأسست سايت، عام 2017 وتعمل في تطوير منتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن نية الصندوق لطرح شركة سايت في البورصة، لكن لم يصدر قرار رسمي بهذا بعد.

وحسب سيمافور، عين الصندوق السيادي السعودي، مورغان ستانلي وشركة الرياض المالية مستشارين للطرح العام الأولي المزمع، ويُتوقع تنفيذ الإدراج العام المقبل.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا