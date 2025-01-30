قفز سهم شركة طوارئيات للعناية الطبية السعودية خلال أول يومي تداول بعد إدراج مباشر في السوق الموازية نمو، مع توقعات بقدرة الشركة على تحقيق هوامش ربح مرتفعة نظرا لطبيعة أعمالها، حسب محللة لزاوية عربي.

وينتعش أداء سوق نمو السعودي مع اتجاه الشركات لإدراج أسهمها لجمع تمويلات للتوسع، فيما يتطلب هذا السوق إجراءات أبسط من السوق الرئيسية في تداول.

وصل سعر السهم الخميس إلى 20.28 ريال (5.4 دولار) بنسبة ارتفاع 30% عن إغلاق اليوم الأول الذي شهد ارتفاع بنفس النسبة. كان سعر الإدراج الاسترشادي 12 ريال (3.2 دولار).

"قطاع (الرعاية الصحية) ينمو بشكل مطرد بفضل الطلب المتزايد على الخدمات الطبية في السعودية.. ما يوفر بيئة مناسبة لنمو الشركات الطبية،" حسب رانيا جول محللة أسواق أولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في XS.com للتداول العالمية.

خلفية سريعة عن الشركة والإدراج المباشر

تأسست شركة طوارئيات في 2010 وتعمل في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وتدير أكثر من 100 عيادة حسب موقعها الرسمي. ويبلغ رأس المال المصدر للشركة 40 مليون ريال.

قررت الشركة إدراج أسهمها بشكل مباشر دون اللجوء لطرح عام أولي بعد أن استوفت شروط الإدراج في سوق نمو بما فيها عدد المساهمين، وفق مستند الإدراج.

وقالت الشركة في مستند الإدارج إن عدد المساهمين يبلغ 118 مساهم من الجمهور يمتلكون نحو 19.9% من الشركة.

وتشترط البورصة السعودية للإدراج المباشر في سوق نمو ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهم عند الإدراج.

نظرة أعمق على القطاع الصحي

ترى جول أن التحديات التي قد يواجهها السهم تشمل التذبذب في سوق نمو والذي عادة ما يكون أعلى من السوق الرئيسية ما قد يؤدي إلى تقلبات في السعر، لكن الشركة قد تستفيد من زيادة الطلب على الخدمات الطبية ما قد يدعم ارتفاع السهم تدريجيا.

وطوارئيات هي الشركة رقم 14 المدرجة في قطاع الرعاية الصحية في سوق نمو.

"يُعتبر قطاع الرعاية الصحية أحد أكثر القطاعات استقرارا في المملكة، حيث يحظى بدعم حكومي قوي ضمن رؤية 2030،" وفق جول.

تسعى المملكة لدعم القطاعات غير النفطية، ضمن خططها لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

لا يعني هذا أن القطاع لا يواجه تحديات، والتي تفندها المحللة في: ارتفاع تكاليف التشغيل من البنية التحتية والمعدات، القيود التنظيمية الصارمة التي قد تحد من سرعة التوسع والابتكار، وهوامش الربح المحدودة لأن بعض الخدمات الطبية تتطلب استثمارات ضخمة في البداية، بينما تكون العوائد بطيئة النمو.

لكن هذا يقابله، وفق المحللة، ارتفاع متواصل في الطلب نتيجة زيادة عدد السكان، وارتفاع متوسط الأعمار، وانتشار الأمراض المزمنة، ما يجعل الحاجة إلى الخدمات الصحية أكثر إلحاحا.

وبشكل عام، ترى جول أن قدرة شركة طوارئيات على التوسع ومواكبة الطلب قد تؤثر على ثقة المستثمرين في المستقبل خاصة وأن قطاع الرعاية الصحية "من القطاعات الدفاعية التي لا تتأثر سلبا بالدورات الاقتصادية .. مما يجعله خيار آمن للمستثمرين".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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