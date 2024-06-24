سيبدأ التداول على أسهم شركة يقين المالية السعودية "يقين كابيتال" بالسوق الموازية "نمو" يوم الأربعاء 26 يونيو 2024، وفق بيان عبر تداول السعودية الاثنين.

ويتوقع انتعاش نشاط الإدراج والاكتتاب العام في السوق السعودي خلال العام الجاري خاصة مع تنفيذ طرح ثانوي لشركة أرامكو، استكمالا لانتعاش الطروحات العام الماضي، فيما تلجأ الشركات لأسواق المال لتوفير تمويلات وتوسيع أعمالها في ظل فائدة مرتفعة عالميا.

ويقين كابيتال بدأت العمل في 2007، وهي بنك استثمار يقدم خدمات إدارة الأصول والوساطة المالية والأبحاث المالية، إلى جانب الخدمات المصرفية الاستثمارية، وفق موقعها الرسمي.

ووفق نشرة الإصدار، يبلغ رأس مال الشركة الحالي 150 مليون ريال سعودي ( 40 مليون دولار)، وطرحت الشركة 3 مليون سهم تمثل 20% من أسهمها للاكتتاب على المستثمرين المؤهلين.

تم تحديد سعر الاكتتاب عند 40 ريال للسهم الواحد، خلال الفترة بين 5 - 23 مايو 2024. وتم تغطية الطرح بنسبة 105.07% حسب بيان من شركة الإنماء للاستثمار بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة يقين المالية.

وستنخفض حصة شركة فالكم القابضة في يقين كابيتال من 60% إلى 40% بعد الطرح - وهي شركة استثمارية سعودية رأسمالها 1.155 مليار ريال - أما حصة شركة فالكم يقين للاستثمار ستظل 40%.

وسيحصل المساهم البائع على الأموال المتبقية من متحصلات الطرح والمقدرة بنحو 115 مليون ريال - بعد دفع 5 مليون ريال مصاريف الطرح - ولن تحصل الشركة على أية أموال من عملية الطرح، حسب نشرة الإصدار.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا