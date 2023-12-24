وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية الحكومية"موانئ" 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية في 8 موانئ باستثمارات تتجاوز مليار ريال (266.7 مليون دولار) من قبل القطاع الخاص، وفق بيان عبر موقعها الأحد.

وتسعى السعودية لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز مساهمة المحتوى المحلي في مشروعاتها، بما يتماشى مع خطة تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتم التوقيع مع شركتي الزامل للخدمات البحرية وناغي للأعمال البحرية لتقديم مجموعة من الخدمات البحرية في 8 موانئ تابعة للهيئة.

وتشمل هذه الخدمات عمليات القطر والإرشاد والترصيف، والإنقاذ، ومكافحة التلوث والحرائق، ونقل طاقم السفن والبحارة، وتزويد السفن بالوقود، وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.

وستعمل شركة الزامل في موانئ: جدة الإسلامي، جازان، رأس الخير، الملك فهد الصناعي بالجبيل، وميناء الجبيل التجاري.

كما ستعمل شركة ناغي في موانئ: الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء ينبع التجاري، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، صالح بن ناصر الجاسر، في البيان، إن هذه العقود ستوسع حجم الشراكة مع القطاع الخاص وتجدد أسطول الأصول التشغيلية والوحدات البحرية عبر الاستثمار في 44 وحدة بحرية جديدة، ما يسهم في دعم ونمو أعمال سلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي.

وبلغت مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الموانئ خلال النصف الأول من العام 2023 نحو 17 مليار ريال عبر مشاريع التخصيص، وفق الوزير.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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