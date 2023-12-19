أطلقت السعودية منصة رقمية "تأشيرة السعودية" KSA VISA لتسهيل الحصول على مختلف أنواع التأشيرات التي تتيح زيارة المملكة، وفق ما صرح به يوم الثلاثاء عبد الهادي المنصوري، مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون التنفيذية.

وقال المنصوري بحسب كلمة له أمام ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في الرياض وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مقتطفات منها إن "هناك ربط مع أكثر من 30 وزارة وهيئة وقطاع خاص لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات ومنها تأشيرة الحج وتأشيرة الزيارة بغرض العمرة وتأشيرة الزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل".

وتسعى المملكة، في إطار خطتها لتنويع اقتصادها بعيدا عن عائدات النفط التي تعرف برؤية 2030، إلى زيادة إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي من 3% عام 2019 إلى 10% بحلول 2030، وجذب 100 مليون سائح.

وأضاف أن أهم سمات هذه المنصة هي:

- محرك بحث ذكي لتمكين الزائر من معرفة التأشيرات المتاحة بسهولة.

- مرجع موحد للتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات وآلية التقديم عليها.

- ملف شخصي للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا.

- متطلبات موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارة.

- تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا